Diyarbakır'da "Sağlıklı Nesiller İçin İlk Adım" temalı anne sütü seferberliği

Diyarbakır'da "Sağlıklı Nesiller İçin İlk Adım" temalı anne sütü seferberliği sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte anne sütü ile beslenmenin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, ilde anne sütünü teşvik etmeye yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda ilimizde gebe okulları, emzirme danışmanlığı hizmetleri ve laktasyon poliklinikleri ile annelerimize destek oluyoruz. Gebelik sürecinden itibaren verilen eğitimlerle annelerin bilinçlendirilmesini sağlıyor, doğum sonrası süreçte ise emzirme hemşirelerimiz aracılığıyla birebir destek sunuyoruz."

Yenidoğan yoğun bakım süreçlerinden sonra anne ile bebeğin en kısa sürede buluşturulmasının önemine dikkat çeken Asiltürk, bu yaklaşımın emzirmenin sürdürülebilirliğini artırdığını belirtti.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Heybet Tüzün de anne sütünün bebek sağlığı açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Anne sütünün bebeklerin yaşamındaki en kritik başlangıç olduğunu vurgulayan Tüzün, "Doğumdan hemen sonra anne ile bebeğin erken teması, sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. İlk 6 ay sadece anne sütü, bebeğin tüm besin ve sıvı ihtiyacını karşılar. Ek gıdaya geçişle birlikte ise 2 yaş ve ötesine kadar emzirmenin devamı önerilmektedir." ifadelerini kullandı.

Tüzün, Türkiye'de ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme oranlarının istenilen düzeyde olmadığın ve bu oranların artırılması için sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Anne sütünün içerdiği bağışıklık güçlendirici bileşenler sayesinde bebekleri enfeksiyonlara karşı koruduğunu dile getiren Tüzün, aynı zamanda bağırsak mikrobiyotasının gelişimine katkı sağlayarak ilerleyen yaşlarda obezite, diyabet ve astım gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu rol oynadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
