Diyarbakır'da Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi Başlatıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlükleri işbirliğiyle Vehbi Koç İlkokulunda etkinlik gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bando takımı tarafından verilen mini konserle başlayan etkinlikte, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda öğrencilere sağlıkla ilgili teorik bilgiler verildi.

Daha sonra okul bahçesinde oluşturulan stantlarda sağlık ekipleri, öğrencileri ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme ve ilk yardım konularında bilgilendirdi.

Eğitimlerin ardından öğrencilere "Sağlık elçisi" rozeti verildi.

Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, çocukların erken yaşta sağlık bilinci kazanması, geleceğin daha sağlıklı nesillerine yapılan en değerli yatırım olduğunu söyledi.

Eğitimlerin, bir etkinliğin ötesinde yaşam boyu sürdürülecek sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturduğuna işaret eden Asiltürk, "Sağlık elçisi rozeti alan her bir öğrencimiz, hem kendi sağlığına hem de çevresine örnek olacak, sağlık okuryazarlığının artmasına katkı sunacaktır. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." dedi.