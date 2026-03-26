Diyarbakır'da 'Anadolu Mektebi Sabahattin Ali' paneli düzenlendi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında "Sabahattin Ali" paneli düzenlendi.

İl Müdürlüğü binasındaki konferans salonunda iki oturum halinde gerçekleştirilen panelde öğrenciler, yazarlara ilişkin yaptıkları çalışma, inceleme ve okumalardan edindiklerini birikimleri aktardı.

Proje koordinatörü Şükran Kurtar, panelde öğrencilerin yazara yönelik okudukları eserlerden edindikleri bilgilerle Sabahattin Ali'yi ele aldıklarını söyledi.

Kurtar, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin öğrencilerin metin çözümleme, eleştirel düşünme ve yorumlama becerilerinin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.