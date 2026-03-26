Diyarbakır'da "Anadolu Mektebi Sabahattin Ali" paneli düzenlendi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında bir 'Sabahattin Ali' paneli düzenledi. Öğrenciler, yazara dair bilgilerini ve edindikleri birikimleri paylaştı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında "Sabahattin Ali" paneli düzenlendi.

İl Müdürlüğü binasındaki konferans salonunda iki oturum halinde gerçekleştirilen panelde öğrenciler, yazarlara ilişkin yaptıkları çalışma, inceleme ve okumalardan edindiklerini birikimleri aktardı.

Proje koordinatörü Şükran Kurtar, panelde öğrencilerin yazara yönelik okudukları eserlerden edindikleri bilgilerle Sabahattin Ali'yi ele aldıklarını söyledi.

Kurtar, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin öğrencilerin metin çözümleme, eleştirel düşünme ve yorumlama becerilerinin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu

Bu kez korkuttu!
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

'Kurtlar Vadisi' ile hafızalara kazınan yalı satışta

Milyonlarca izleyicisi vardı! Fenomen dizideki yalı satıyor
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

Ünlüler mahkemeye sevk edildi! 5 kişiye tutuklama talebi
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu

Bu kez korkuttu!
Eve giden komşular korkunç manzarayla karşılaştı! Biri mutfakta, diğeri odada...

Eve giden komşular kan donduran manzarayla karşılaştı
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım