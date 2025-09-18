Haberler

Diyarbakır'da Römorkun Altında Kalan 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Römorkun Altında Kalan 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde traktöre bağlı römorkun devrilmesi sonucu 6 yaşındaki Üveys Öztürk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yan yatan römorkun altında kalan Üveys Öztürk (6), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı kırsal Sarıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen traktöre bağlı römork, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada römorkun altında kalan Üveys Öztürk, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, traktör sürücüsü ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
