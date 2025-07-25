Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama
Haber Videosu

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 7 işçi yaralandı. Alevler, ekiplerce kontrol altına alındı.

Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO'ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı.

2 YARALAININ DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama

PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI

Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Öte yandan sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi.

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız

Avrupa ülkesi resmen tarih verdi: Filistin devletini tanıyacağız
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıÖ AKGÜN:

Süreci baltalamaya çalışanların son çırpınışlarıdır o patlama. Yaralılara allah cc şifa versin. Beterinden korusun inşallah

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme125
yanıtYanıtla
Haber Yorumları2y8r84wvhq:

Haberi oku. Gaz sıkışması diyor.

yanıt90
yanıt16
Haber YorumlarıKartal Bey:

Okuman yok sadece yazmayımi biliyorsun haberi tekrar tekrar oku anlayana kadar 2-3 kere oku bakalım ne diyor

yanıt5
yanıt1
Haber Yorumlarısamet:

tam bir ortadogu ulkesyiz. hergun ihmallerin sonucu olen insanlar . bu kadar da olmaz.

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan bosver:

henüz belirlenemeyen nedenler çok olmuyor mu?

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıisa yatar:

Petrol,sondaj, doğalgaz demeyin yeter .gördük benzin 50 geçti.şimdi de 60 olur artık.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihrali:

bir de o dediklerinin olmadığını düşün

yanıt12
yanıt14
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama! Yaralılar var
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık

Uzun süredir sessizdi! Beşiktaş'ın efsanesi Cihangir'de görüntülendi
Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor

Bu hafta zirveyi görmüştü! Altında rüzgar tersine döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.