Diyarbakır'da Park Halindeki Karavanda Yangın

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Müdahale anı kask kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir karavanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar kask kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin karavanın kapısını açarak içeriye suyla müdahale ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK/SUR (Diyarbakır),