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Diyarbakır'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Diyarbakır'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Abdulhalim Gündüz ağır yaralandı, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsinin ardından Ağaçsever Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Abdulhalim Gündüz, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Başaklı Mahallesi'nde meydana geldi. B.K. yönetimindeki otomobil ile Abdulhalim Gündüz yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, Gündüz ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Gündüz, kurtarılamadı. Gündüz'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Gündüz'ün cenazesi, Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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