Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çavuşlu ile Kemberli mahalleleri arasında bulunan kara yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

