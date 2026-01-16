Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Çavuşlu ile Kemberli mahalleleri arasında bulunan kara yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.