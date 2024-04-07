Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kırsal Çöltepe Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.