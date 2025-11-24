Diyarbakır'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlerin seslendirdikleri şarkılarla kutlandı. Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek, öğrencilerimizin eğitim kalitesini artırmak amacıyla bakanlığımızın koordinesinde ve yerel imkanlarımızla çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Diyarbakır Valisi Murat Zorloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program aday öğretmenlerin yemin töreniyle devam etti.

Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın binlerce yıllık medeniyet birikimiyle, genç nüfusuyla, yaşadığı büyük zorluklara rağmen geleceğe dönük büyük umutlar taşıyan kadim bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu şehirde yürüttüğümüz her çalışma biliyoruz ki ancak güçlü eğitim kadromuzla, siz fedakar öğretmenlerimizin gayretleriyle anlam kazanmakta, sonuca etki etmekte ve kalıcı hale gelebilmektedir" dedi.

Diyarbakır'da bin 758 okul, 16 bin 435 derslik, 28 bin 296 öğretmen ve 464 bin 700 öğrenciyle eğitim hizmeti yürütüldüğünü dile getiren Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Bu rakamların her biri, büyük bir sorumluluğu ve aynı zamanda büyük bir imkanı ifade ediyor. Çünkü her bir öğrencimiz, yarınlarımızın bilim insanı, öğretmeni, doktoru, mühendisi, sanatçısı olma potansiyelini taşıyor. O potansiyeli açığa çıkaranlar ise sizlersiniz kıymetli öğretmenlerim. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek, öğrencilerimizin eğitim kalitesini artırmak amacıyla bakanlığımızın koordinesinde ve yerel imkanlarımızla çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Teknofest, Erasmus, e-twinning, Harezmi eğitim modeli, Kalkınma Ajansı ve GAP projeleri ile milli eğitim müdürlüğümüzün yerel projeleri, Diyarbakır'da eğitim hayatına önemli katkılar sunmaktadır."

'Öğrencilerimiz araştırma projeleriyle bilime olan ilgilerini artır maktadır '

Diyarbakır'da 2024–2025 eğitim-öğretim yılında 387 öğretmenin e-twinning projeleri kapsamında ödül aldığını aktaran Vali Zorluoğlu, "Aynı dönemde 360 öğretmen ve öğrencimiz Erasmus programı kapsamında Avrupa'da işbaşı gözlem ve kurs faaliyetlerine katılmış, farklı ülkelerde mesleki ve kültürel deneyim kazanmıştır. TÜBİTAK projeleri ve 93 okulumuzda düzenlenen 4 bin 6 bilim fuarları ile öğrencilerimiz bilimsel araştırma ve proje üretme becerilerini geliştirmekte; öğrencilerimiz araştırma projeleriyle bilime olan ilgilerini artırmaktadır. Bunun yanı sıra, TEKNOFEST 'e katılan öğrencilerimiz teknoloji ve inovasyon alanında önemli tecrübeler edinirken, siz öğretmenlerimizin rehberlik deneyimleri de güçlenmektedir. Kısacası Diyarbakır'da eğitim, sadece sınıf duvarları arasında değil; bilim fuarlarından teknoloji yarışmalarına, ulusal ve uluslararası projelerden yerel inisiyatiflere uzanan geniş bir yelpazede gelişmektedir" şeklinde konuştu.

Vali Zorluoğlu'nun konuşmasının ardından kutlama programı öğretmenlerin konser ve halk oyunları etkinliğinin ardından son buldu.