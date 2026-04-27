Diyarbakır'da öğrenciler "aile" temasını İngilizce oyunla sahneye taşıyor

Diyarbakır'da lise öğrencileri, İngilizce tiyatro yarışmasıyla hem "aile" kavramını sahneye taşıyor hem de yabancı dil becerilerini geliştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince "Aile Yılı" dolayısıyla lise öğrencilerinin İngilizceyi yaratıcı ve sanatsal biçimde kullanmaları, drama yoluyla iletişim, özgüven ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi ve aile kavramının sevgi, dayanışma ve kültürel değerler çerçevesinde sahneye taşınması amacıyla "Young Voices on Stage (Sahnedeki Genç Sesler)" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında kent genelindeki devlet ve özel 18 okulda okuyan 190 lise öğrencisi "aile" temasıyla yaklaşık 6 ay süren emekle hazırladıkları tiyatro oyunlarını nisan ayı boyunca belirlenen takvim doğrultusunda Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda sahneliyor.

Yarışma ile öğrenciler, yabancı dili sanatla buluştururken, Dicle Üniversitesinde (DÜ) görev yapan akademisyenlerden oluşan seçici kuruldaki jüri üyeleri oyunları dil, sahne teknikleri, sahne dekorları ve kostümler gibi kriterler doğrultusunda değerlendiriyor.

Gösterimlere veliler de davet edilerek, öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunlarında "aile" temasının pekiştirilmesi sağlanıyor.

Sahnelenen 18 tiyatro oyunundan en çok puanı alarak birinci seçilen oyunun 30 Nisan'da gerçekleştirilecek gala programında seyirci ile buluşturulması planlanıyor.

Proje ile hem dil hem de oyunculuk konusunda yetenekli öğrencilerin belirlenerek, Diyarbakır Devlet Tiyatroları'na yönlendirilmesi hedefleniyor.

"Oyunları izledikçe çok fazla başarılı öğrenci olduğunu gördük"

Proje Koordinatörü İngilizce öğretmeni Aysun Keleş, AA muhabirine, öğrencilerin İngilizce okuyup, anladığını ancak konuşmada zorluk yaşadığını belirtti.

Bu zorluğu aşmak ve öğrencilerin tiyatro sahnesinde akıcı bir şekilde günlük metinlerle İngilizce konuşmasını sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Keleş, projeye hem okulların hem de öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Keleş, "Aile Yılı" kapsamında yarışmanın temasını da "aile" olarak belirlediklerini belirterek, "Aile kavramının ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza hatırlatmak istedik. Dijital bir çağda yaşadığımız için aile kavramını, aile bireyleri ile birlikte olmanın önemini unutuyoruz. Metinlerde ailenin ne kadar önemli bir kavram olduğunu, aile etrafında buluşmamız gerektiğini hatırlatmak istedik." dedi.

Oyunlarda metinlerin öğrenciler ve öğretmenler tarafından yazıldığını anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Metinleri kendileri yazdığı için İngilizceyi aktif bir şekilde kullanıyorlar. Aynı zamanda metinleri ezberleyerek teatral yeteneklerini sahneye yansıtıyorlar. Hem dil hem de tiyatro olarak disiplinler arası bir çalışma gerçekleşiyor. Oyunları izledikçe çok fazla başarılı öğrenci olduğunu gördük. Akademisyenlerden oluşan jüri üyelerinin her biri farklı kriterlerde çocukları değerlendiriyor. Jüri çocukların gerçek yeteneklerini saptamış oluyor. Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nın salonunu kullanıyoruz ve teknik ekipleri de burada. Onların yöneticileri ve teknik ekiple iletişim halindeyiz."

Keleş, yetenekli öğrencileri Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ile buluşturup ileride bunu bir meslek olarak sürdürmelerini sağlamak istediklerini dile getirerek, ilk defa böyle bir çalışma yürütmelerine rağmen güzel bir sayı ve sonuca ulaştıklarını söyledi.

İlerleyen yıllarda projeyi geliştirip daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Keleş, jüri değerlendirmesi sonucu 30 Nisan'da gala gecesi düzenleyeceklerini, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin galada ödül alacağını sözlerine ekledi.

"Çok etkilendiğimiz oyunlar çıktı"

DÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ender Özbek de öğrencilerin İngilizce tiyatro oyunu sahneleyeceğine ilişkin projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını ve severek kabul ettiklerini söyledi.

Özbek, öğrencilerin performanslarını dil, sahne teknikleri, sahne dekorları ve kostümler ile ilgili değerlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok fazla etkilendiğimiz oyunlar çıktı. Çocuklar çok fazla emek vermişler, dil konusunda bu kadar profesyonel iş beklemiyorduk. Jüri olarak çok hoşumuza gitti. Diyarbakır'da bu potansiyelin çok yukarılara çıkarılacak bir hal alması gerektiğini düşünüyoruz. Biz kendi dilimizde dahi kendimizi tam anlamıyla ifade edemiyoruz. Farklı dillerde kendilerini, duygularını ve mimiklerini ifade etmeleri çok zor. Bunu İngilizce olarak başarabildikleri bir projede bulunduğumuz için çok mutluyuz."

"Proje, arkadaşlarımla bağımı güçlendirdi, sosyalleşmemi sağladı"

Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 11. sınıfta okuyan Hira Yavuz (16), İngilizceyi çok sevdiğini, projeyi duyduğunda çok heyecanlandığını söyledi.

Yarışma için yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını, bunun çok heyecanlı ve güzel bir süreç olduğunu dile getiren Yavuz, "İlk kez tiyatro sahnesinde yer aldım ve bunu İngilizce yapmak benim için zordu ama İngilizceyi çok sevdiğim için güzeldi. İngilizceyi daha çok sevmeme ve ilgimin artmasına faydası oldu. Proje, arkadaşlarımla bağımı güçlendirdi, sosyalleşmemi sağladı, sahneye çıkmak özgüvenimi artırdı." dedi.

12. sınıfta öğrenim gören Leyla Başaran (17) da ilk defa İngilizce bir tiyatro oyununda yer aldığını, bunun güzel bir deneyim olduğunu belirtti.

Küçük yaştan bu yana İngilizceye ilgisinin olduğunu anlatan Başaran, "Bu tiyatro yarışmasına katılmak çok güzel bir duygu. Dilimin gelişmesine çok fazla katkısı oldu. Normalde çok hızlı konuşan biriyim ama tiyatro sayesinde biraz daha yavaş ve duygularımı göstererek, mimik yaparak konuşmayı öğrendim. İngilizce olduğu için biraz zorlandım ama daha keyifli oldu. İngilizce benim için bir hobi olarak kalmayacak, İngilizceyi çok iyi öğrenmek istiyorum." diye konuştu.