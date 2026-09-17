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Diyarbakır'da "O Köy Bilim Köyümüzdür" projesi hayata geçirildi

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- Proje kapsamında kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilim, tasarım ve keşif temelli etkinlikler düzenlenecek İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu: "Köy çocuklarını bilimle ve teknolojiyle buluşturuyoruz"

Diyarbakır'da "O Köy Bilim Köyümüzdür" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen, TÜBİTAK "4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı" kapsamında desteklenen, Dicle Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yeşilay başta olmak üzere paydaş kurumların katkı sunduğu projeyle, kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ve öğrencilere yönelik bilim, tasarım ve keşif temelli etkinlikler düzenlenecek.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Gömmetaş Mahallesi'ndeki Gömmetaş İlk ve Ortaokulu'nda projenin açılışı için program düzenlendi.

Programda, okulun bahçesinde kurulan stantları gezen öğrenciler, çeşitli etkinliklere katıldı, uygulamalı çalışmalar yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, burada yaptığı açıklamada, TÜBİTAK'tan destek alarak kırsaldaki birçok okula yönelik proje yapacaklarını söyledi.

Çocukların proje kapsamında kurulan stantlarda çok eğlendiklerine ve mutlu olduklarına şahit olduklarını dile getiren Sadoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"AR-GE ekibimizdeki öğretmenlerimizin yapmış olduğu pek çok bilim uygulamaları var. Bunlar, çocuklarımızın köy ortamlarında bulamayacakları imkanlar. Çeşitli deneysel etkinliklerin hazırlıkları yapılıyor ve bunlar çocuklarımız için sergileniyor. Köy çocuklarını bilimle ve teknolojiyle buluşturuyoruz. Projenin çocuklarımız için faydalı olacağına inanıyoruz. Yıl boyunca bu projenin devamını farklı köylerde uygulamaya ve çocuklarımızı bilim etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz."

6. sınıf öğrencilerinden Ayşenur Tunç da programı çok beğendiğini, arkadaşlarıyla stantlarda çeşitli etkinliklere katıldığını anlattı.

Arjin Bakan ise okullarında düzenlenen bilim etkinliğinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Teleskopla Güneş'e baktım. Teleskobu ilk defa deneyimledim. Güzel bir gün geçirdim." dedi.

Ömer Gençdal da teleskopla Güneş'i gözlemleme imkanı bulduğunu ve çeşitli deneysel etkinliklere katıldığını ifade etti.

Kaynak: AA
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