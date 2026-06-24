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Diyarbakır sıcağında, minibüsüne kurduğu 'sulu klima' ile yolcularını serinletiyor

Diyarbakır sıcağında, minibüsüne kurduğu 'sulu klima' ile yolcularını serinletiyor
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Diyarbakır'da hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı kentte, minibüs şoförü Zahir Yıkmaz, aracına elektrikle çalışan sulu klima sistemi kurdu. Yolcuların dua ettiği sistem, hem serinletiyor hem de yakıt tasarrufu sağlıyor.

DİYARBAKIR'da, Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşıp, araç içi termometreleri ise 42 dereceyi gösterirken, minibüs şoförü Zahir Yıkmaz (32), aracına kurduğu 'sulu klima' sistemiyle yolcularını serinletiyor.

Kentte, Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, araç içi termometrelerinde ise sıcaklık 42 dereceyi gösterdi. Yaklaşık 15 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Zahir Yıkmaz, yolcularının sıcaktan etkilenmemesi için aracına elektrikle çalışan sulu klima sistemi kurdu.

'DUA EDENLER DE OLUYOR'

Daha önce klima sektöründe çalıştığını belirten Yıkmaz, fabrikalarda kullanılan sulu soğutma sistemlerinden ilham alıp uygulamayı hayata geçirdiğini ifade ederek, "Diyarbakır sıcaklarından dolayı aklıma sulu klima fikri geldi. Bu sistem yüksek hava kapasitesi ve güçlü soğutma özelliğine sahip. Yaklaşık 2 gündür kullanıyorum. Minibüse binen yolculardan çok olumlu tepkiler alıyorum. Hatta dua edenler oluyor. Tüm meslektaşlarıma da tavsiye ederim. Daha önce klima sektöründe çalışıyordum. Bu tarz klimaları fabrikalara tedarik ediyorduk. Oradaki sistemin daha küçük bir versiyonunu araca uyarladım. Aracın aküsüne çevirici bağladım ve klimayı çektiğim prize takarak çalıştırıyorum. Araçların mevcut klimaları yeterli verimi sağlamadığında motoru zorlayabiliyor ve arızalara neden olabiliyor. Kullandığım sistem elektrikle çalıştığı için ne motora ne de aküye zarar veriyor. Aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlıyor" diye konuştu.

'DİYARBAKIR SICAĞI İÇİN OLDUKÇA MANTIKLI BİR ÇÖZÜM'

Yıkmaz'ın uygulamasından memnun olduklarını belirten yolcular da sıcak havada yapılan uygulamanın rahat yolculuk imkanı sunduğunu söyledi. Kadın yolculardan biri, "Minibüsün içine girer girmez serin hava yüzüme vurdu. Bu sistemi görünce çok şaşırdım. Diyarbakır sıcağında dışarı çıkmak bile zor. Herkes bu sisteme geçse çok iyi olur" dedi.

Başka bir yolcu ise, "Çok güzel bir uygulama olmuş. Maliyetinin de çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Diyarbakır sıcağı için oldukça mantıklı bir çözüm" ifadelerini kullandı.

Evden çıktıktan sonra sıcaktan bunaldığını belirten erkek yolcu da "Buraya gelene kadar kan ter içinde kalmıştım. Araca bindiğimde çok şaşırdım. Mutluluktan ne diyeceğimi bilemedim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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