Minibüsün çarpmasıyla ölen yayaya, kızı böbreğini vermiş

DİYARBAKIR'da servis taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı Abdülkadir Aslan (55), toprağa verildi. Aslan'ın böbrek hastası olduğu, bir süre önce de kızının kendisine böbreğini verdiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'nın 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAT 661 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir Aslan'a çarptı. Çarpmanın ardından yoldan çıkan minibüs, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra karşı yola devrilerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Abdülkadir Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen minibüsteki sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abdülkadir Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Çınar ilçesine bağlı kırsal Kılıçkaya Mahallesi, Yoğunluk Küme Evleri'ndeki aile kabristanında defnedildi. Aslan'ın böbrek hastası olduğu, aralıklarla Malatya'daki bir hastanede tedavi gördüğü ve kızının da bir süre önce kendisine böbreğini verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA)