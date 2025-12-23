Haberler

Minibüsün çarpmasıyla ölen yayaya, kızı böbreğini vermiş

Minibüsün çarpmasıyla ölen yayaya, kızı böbreğini vermiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir servis minibüsünün çarptığı 55 yaşındaki Abdülkadir Aslan yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi, aile kabristanında defnedildi. Kazada minibüs de devrildi, 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da servis taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı Abdülkadir Aslan (55), toprağa verildi. Aslan'ın böbrek hastası olduğu, bir süre önce de kızının kendisine böbreğini verdiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'nın 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAT 661 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir Aslan'a çarptı. Çarpmanın ardından yoldan çıkan minibüs, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra karşı yola devrilerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Abdülkadir Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen minibüsteki sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abdülkadir Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Çınar ilçesine bağlı kırsal Kılıçkaya Mahallesi, Yoğunluk Küme Evleri'ndeki aile kabristanında defnedildi. Aslan'ın böbrek hastası olduğu, aralıklarla Malatya'daki bir hastanede tedavi gördüğü ve kızının da bir süre önce kendisine böbreğini verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Milyonların gözünü diktiği süreçte, 3. toplantı başladı
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi