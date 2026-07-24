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Diyarbakır'da metruk yapıların yıkımı sürüyor

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların kontrollü yıkımı sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların kontrollü yıkımı sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bağlar Belediyesi ile vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşması amacıyla Muradiye Mahallesi'nde ortak çalışma yürüttüğü belirtildi.

Uzun süredir kullanılmayan, zaman içerisinde fiziksel dayanıklılığını kaybeden ve çevre güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapıların gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakımsız kalan metruk yapılar, çökme ve yangın tehlikesinin yanı sıra çevre kirliliği, haşere oluşumu, madde kullanımı ve çeşitli asayiş sorunlarına da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle çocuklar ve çevrede yaşayanlar açısından tehlike oluşturan yapıların kaldırılmasıyla mahalledeki güvenlik risklerinin azaltılması ve daha sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor."

Yıkımın ardından ortaya çıkan moloz ve atıkların temizlendiği bildirilen açıklamada, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içerisinde kent genelinde tehlike oluşturan metruk yapıların tespit edilmesi ve belirlenen program doğrultusunda kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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