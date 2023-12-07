Diyarbakır'da metruk bina çöktü

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi olarak çevredeki bazı binalar tahliye edildi.

Olay, öğleden sonra Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Daha önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 5 katlı bir bina kendiliğinden çöktü. Binan çökerken yanındaki 5 ve 4 katlı iki binaya da zarar verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokak, giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekipler enkaz altında birilerinin kalma ihtimaline karşı, arama kurtarma köpeği ile çalışma başlattı. Yıkılan binanın çevresindeki binalar da çökme riskine karşı uzmanlar tarafından inceleme yapılana kadar mühürlendi. Bazı bina sakinleri mühürleme nedeniyle ekiplerle tartışırken, arama çalışmaları sürüyor.

'BİNADAN ÇOK FAZLA SES GELİYORDU'

Mahalle halkından Mehmet Alkan, "Binaya yaklaştığımda çok fazla sesler geliyordu. Ses geldi biz buraya geldik, Zabıtalar ve polisler de fotoğraf çekti. O binanın yanına gelirken bina çöktü. Etraf toz duman olunca biz de korktuk kaçtık. Altında kalabilirdik, polisler buradan çekiyordu. Merdivenin yanına vardığımızda bina çöktü. Ben çok korktum" dedi.