Diyarbakır'da Malabadi Köprüsü'nde çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Malabadi Köprüsü'nde çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası ve dinlenme alanları inşa edildi. Ayrıca 361 ağaç, 1523 çalı ve 2 bin 564 yer örtücü bitki toprakla buluşturuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Malabadi Köprüsü'nde çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Silvan ilçesinde yer alan Malabadi Köprüsü'nün görkemini ortaya çıkarmak için sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları tamamlanma aşamasına ulaştı.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üst yapı işlemlerinin hızla devam ettiği projede, 20 bin metrekarelik alanda kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası, kademeli oturma, balık tutma iskeleleri ve dinlenme alanları inşa edilecek.

7'den 70'e her kesime hitap edecek projede ekipler, 14 bin 500 metrekarelik alanda, ibreli ve yapraklı olmak üzere 15 farklı türde 361 ağaç, 1523 çalı ve 2 bin 564 yer örtücü bitkiyi toprakla buluşturacak.

Sahil bandında 4 bin metrekarelik alanın yürüyüş yolu şeklinde değerlendirileceği çalışmada ayrıca 400 metrekarelik bölüme oyun grupları yerleştirilerek, bu alanda çocukların hoşça vakit geçirmesi sağlanacak.

Ziyaretçilerin, Malabadi Köprüsünün görkemini rahat izlemelerine olanak tanımak için 210 metrekarelik seyir terasının da inşa edileceği projede, 40 metrekare kullanım alanına sahip kafeterya da inşa edilecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı vatandaşların dinlenmelerine olanak tanımak için belirlenen bölümlere 64 oturma birimi, kadın-erkek tuvaleti, 12 masa ve 22 çöp kovası yerleştirecek.

Ekipler, yeşil alanların sağlıklı şekilde büyümesini sağlamak amacıyla da proje kapsamında belirlenen alana 80 metrekarelik su deposu inşa edecek.