Diyarbakır'da Rüzgarın Etkisiyle İnekler Akıma Kapılarak Öldü
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kuvvetli rüzgarın kopardığı elektrik telinin üzerine düşmesi sonucu iki inek akıma kapılarak hayatını kaybetti. Enerji şirketi olayla ilgili inceleme başlattı.
DİYARBAKIR'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle kopan elektrik telinin üzerlerine düştüğü 2 inek akıma kapılarak öldü.
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik teli 2 ineğin üzerine düştü. İnekler akıma kapılarak öldü.
Enerji şirketi olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel