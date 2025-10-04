Diyarbakır'da Kuaför Dükkanına Saldırı: Olayın Arka Planı Ortaya Çıktı

DİYARBAKIR'da kuaför dükkanına yönelik saldırının öncesinde kuaför Meryem Güneş'in, iş yerine zarar verdiği iddia edilen tarafın oğluna, mahalledeki bakkalda tokat attığı ve devamında olayların büyüdüğü öne sürüldü. 'Tokat' olayına ilişkin görüntüler de bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Eylül'de Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sopalarla kadın kuaförüne gelen şüpheliler, iş yerinin camlarını kırıp kuaför Meryem Güneş ve kızı Ayşegül Üçücü ile tartışıp darbetti, ardından da Güneş'in boynundaki kolyeyi ve kızının bileğindeki altın bileziği alıp kaçtı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Anne-kız, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sopalarla iş yerinin camlarını kırıp, içeri doğru hamle yaptığı ve Meryem Güneş'i düşürdüğü anlar yer aldı. Darp raporu alan anne kızın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın taraflarından Emine Çelik (51), eşi Bilal Çelik (51) ve oğlu Erdoğan (18) açıklama yapıp, yaşananların tam olarak belirtildiği gibi olmadığını öne sürdü. Tarafların aynı gün olaydan daha önce de mahalledeki bakkalda tartıştıkları ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Meryem Güneş'in önce Erdoğan'a, sonra annesi Emine'ye tokat attığı, ardından tartışmanın sokağa taştığı görüldü. Kuaför ve kızının, oğluna zorla kuryelik yaptırmaya çalıştığını belirten Emine Çelik, Olay günü sabah kalktım, çocuklarıma kahvaltı hazırlıyordum. Oğlum aşağı indi. Sonra bir telefon bana geldi, oğlum beni aradı. 'Anne aşağı iner misin' dedi, ben de indim. Sonra bakkala girdim. Oğlum da bakkala girdi. Bayan da geldi. Oğluma 'Senden ne istiyor' dedim, 'Benden bir paket götürmemi istedi' dedi. 'Daha önce bir kere daha bana söylemişti, ben götürmemiştim. Korkumdan sana söylememiştim' dedi. Ardından kadın çocuğuma tokat attı. Ben, 'Sen ne yapıyorsun' dedim, sonra kameralardan da belli, bana ve çocuğuma saldırıp tokat attı. Biz dükkandan çıkarken, sokağa taştı kavga. İki kızıyla beraber saldırmaya çalıştı. Zaten her şey kamerada görünüyor. İlk saldıran da o ve kızıdır. Beni darbettiler. Vücudumda, kollarımda birçok yerlerimde morluk var. Şikayetçi olduk. İlk saldıran onlardır bana. Saati de bellidir, her şey ortadadır. Bu bir iftiradır. Bunlar, kiminle nerede hangi semtte kavga etmişse, herkesi bu ziynet eşyalarının da çalınmasıyla suçlamışlar dedi.

'BANA TOKAT ATTIKTAN SONRA OLAYLAR BAŞLADI'

Olay gününü anlatan Erdoğan Çelik, Kendilerini hiç tanımıyorum. Son 1 yıldır gelmişler, burada kiracılar. Onu biliyorum, sadece orada dükkan işletiyorlar. Benden bir yerlere bir şeyler götürmemi, kuryelik yapmam gibi birkaç taleplerde bulundular. O talepleri kabul etmedim. Olay günü annem geldi, bakkala girdik ve şahıs bizim arkamızdan geldi. Olayı anlatmaya çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz, 'Sen benim üzerime iftira atıyorsun' diyerek saldırdı. Tokat attığı an kamerada belli oluyor. Kadın olduğu için ben hiçbir şekilde fiziksel veya herhangi bir müdahalede bulunmadım. Aynı şekilde annem 'Niye böyle yapıyorsun' diye tepki verince, arkasını dönüp anneme saldırdı ve onu bakkaldan itti. Sonra diğer kızı gelip, anneme saldırmaya çalıştılar. O esnada esnaf gelip kavgayı ayırdı. Sonra babam ve ağabeylerime haber gitti. Onlar gelip annemi o halde görünce, dayanamıyorlar. Karakolda gereken kamera kayıtlarını zaten polisler aldı. İfademizi de verdik. Gerekli belgeleri hastaneden darp raporu da aldık. Hiçbir şekilde silahlı saldırıda bulunmadık. Kimsenin de ziynet eşyasını almadık. Şikayetçiyiz, gerekenin de yapılmasını istiyoruz diye konuştu.

'OĞLUMU TEZGAHLARINA KOYMAK İSTEDİ, BİZ KABUL ETMEDİK'

Eşi ve oğlunun darbedildiğini kendisine gelen telefonla öğrendiğini belirten Bilal Çelik (51), şöyle konuştu Olay günü işteydim. Eşim beni aradı, 'Çabuk eve gel' dedi. İş yerim biraz uzaktı. Olayı anlamaya çalışırken üzerimize saldırdılar, bardak attılar, bıçakla geldiler. Hatta bıçak da karakoldadır. Bir kızı bıçakla geldi. Her şey kameraların önünde, delilli ve tespitlidir. Bunların kuaförle alakası, ilgisi yok. Oğlumu da o tezgahlarına dahil etmek istediler, biz bunu kabul etmedik. 51 yaşındaki kadına saldırıyorlar, oradaki esnaf olmasa, benim eşimi yerde sürükleyeceklerdi. Adaletin yerini bulacağından yüzde 100 eminim. DHA muhabirinin ulaşmaya çalıştığı Ayşegül Üçücü ise telefonlarına yanıt vermedi.