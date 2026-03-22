Diyarbakır'da vatandaşlar Devegeçidi Baraj Gölü'nden başlatılan su tahliyesine karşı uyarıldı

Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı'nda meydana gelen su artışı nedeniyle kontrollü su tahliyesi işlemleri başlatıldı. Valilik, vatandaşları su tahliyesi sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara ulaşan su miktarında artış yaşanabildiği ve bu nedenle zaruri hallerde kontrollü tahliye işlemlerinin yapılabildiği kaydedildi.

"İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Diğer barajlarımızda da su seviyelerinin durumuna göre gerekli görülmesi halinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir."

Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde bulunan vatandaşlarımızın yapılacak duyuruları dikkate almaları, baraj ve göl alanlarına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazisi, bağ, bahçe ve geçici barınak gibi alanlarda gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yatağına girmemeleri ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği
Haberler.com
500

İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
16 yaşındaki çocuk, otomobilde ölü bulundu

16 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon