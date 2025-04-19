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Diyarbakır'da Komşu Aileler Arasında Silahlı Kavga: 6 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde komşu aileler arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşerek 2'si ağır 6 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde komşu aileler arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.Olay, öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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