Zeminde kayma olduğu iddiasıyla 8 katlı bina tahliye edildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 8 katlı bir apartman, kolonlarından gelen sesler ve zeminin kaydığı ihbarı üzerine tahliye edildi. Ekipler, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı ve teknik inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir apartman, kolonlarından ses geldiği ve zemininin kaydığı iddiası üzerine tahliye edildi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 365. Sokak'ta bulunan 8 katlı Murat 1 Apartmanı'nda oturanlar gece saatlerinde kolonlardan ses geldiğini ve zeminde kayma olduğunu iddia ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla apartmanı tahliye etti. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yetkililer tarafından binada teknik inceleme başlatıldığı, yapılacak kontrollerin ardından binanın durumu hakkında karar verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
