Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı

Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
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Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, kızı kaçıran gencin annesi Yasemin Budak öldü. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde akraba aileler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'da Kız Kaçırma Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

KIZ KAÇIRAN GENCİN ANNESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, kızı kaçıran gencin annesi Yasemin Budak'ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Budak, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 44 yaşındaki Budak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'da Kız Kaçırma Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yasemin Budak'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da Kız Kaçırma Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Kaynak: İHA/DHA

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt:

Diyarbakir, iyiler haric gercekten cehalet akiyor. Arkadas, buraya egitim gitmemis mi, gitmistir ama tinmiyotar

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