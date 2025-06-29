Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde akraba aileler arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

KIZ KAÇIRAN GENCİN ANNESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, kızı kaçıran gencin annesi Yasemin Budak'ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Budak, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 44 yaşındaki Budak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yasemin Budak'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA/DHA