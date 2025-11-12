Haberler

Diyarbakır'da Kız İsteme Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da 'kız isteme' yüzünden çıkan kavgada silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki İsmet Barçin hayatını kaybetti, 10 yaşındaki yeğeni J.B. ağır yaralandı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, 'kız isteme' meselesi nedeniyle dün akşam aileler arasında çıkan kavganın ardından, bugün öğle saatlerinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda İsmet Barçin (22) isimli kadın hayatını kaybetti, J.B. (10) ağır yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi'nde aynı aileye mensup kişiler arasında dün akşam 'kız isteme' meselesi yüzünden tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Olayın ardından öğle saatlerinde taraflardan birinin evine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Namaz kıldığı sırada kurşunların isabet ettiği İsmet Barçin isimli kadın hayatını kaybetti, yeğeni J.B. isimli çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olayla ilgili 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı izniyle yapılan aramalarda 3 otomobilde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
