Diyarbakır'da Kırsal Mahallelerde Çıkan Yangın 17 Saatte Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 7 kırsal mahallede başlayan örtü yangını, 17 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında toplamda 230 hektar alan zarar gördü ve 3 kişi tedavi edildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde 7 kırsal mahallede çıkan örtü yangını, 17 saatte kontrol altına alındı. Yangında toplam 230 hektar alan zarar gördü.

Örtü yangını, dün 11.00 sıralarında Lice ilçesine bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahallelerinin kırsal alanlarında çıktı. İhbarla bölgeye AFAD koordinasyonunda Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları ve çevre illerden destek ekipleri sevk edildi. Yangına toplam 459 personel ve 159 araçla müdahale edildi. Yangından etkilenen 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangın, saat 04.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre; yangında 165 hektar ziraat ve 65 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
