Diyarbakır'da Kırsal Eğitim Projesi Başladı

Diyarbakır'da Kırsal Eğitim Projesi Başladı
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Diyarbakır'da 'Köyde Değişim Eğitimde Yenilikle Başlar' projesi, köylerde görev yapan 60 öğretmene yönelik eğitim programıyla başladı. Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle gerçekleştirilen program, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeyi ve kırsalda kaliteli öğrenme ortamları oluşturmayı amaçlıyor.

Diyarbakır'da "Köyde Değişim Eğitimde Yenilikle Başlar" projesi başladı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Köy Okulları Değişim Ağı işbirliğiyle Kırsalda Bütünsel ve Kapsayıcı Eğitim Kapasite Artışı Programı kapsamında, köylerde görev yapan 60 öğretmene eğitim verilecek.

Kayapınar Adnan Menderes Anadolu Lisesinde düzenlenen programda konuşan "Köyde Değişim Eğitimde Yenilikle Başlar" projesinin Koordinatörü Nevzat Can, öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimini desteklemeyi, kırsalda kaliteli ve yenilikçi öğrenme ortamları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Temel amaçlarının öğretmenlerin mesleki olarak güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Can, "Öğretmenlerimiz 8 farklı alanda eğitim alacak. Öğretmenlerimiz öğrendiklerini yeni eğitim ve öğretim yılında hem öğrencilerine aktaracaklar hem de velilerle paylaşacaklar." dedi.

Eğitime katılan öğretmenlerden Zeynep Yıldız da bu tür eğitimlerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Yıldız, "Şu an burada müzik eğitimini alıyoruz. Aldığımız eğitimle çocukların yaratıcı düşüncelerini sağlayacağız. Doğa ve müzik ilişkisini bir araya getireceğiz. Bunları harmanlayarak sentezleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Sınıf öğretmeni Abbas Sargül ise 17 yıldır köy okullarında görev yaptığını belirterek, "Bu tür eğitimleri destekliyoruz. Aldığımız bu eğitimleri kendi sınıf ortamında uygulama imkanı bulacağız. İnşallah bu tür eğitimlerin devamı gelir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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