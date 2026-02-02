Haberler

Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrılan 45 yaşındaki Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışmaları, 12. günde de sürüyor. AFAD, jandarma ve diğer kuruluşlardan 303 personelin katılımıyla kırsal alanlarda yürütülen arama faaliyetleri zorlu hava koşullarında devam etmekte.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 12 gündür ekipler tarafından aranıyor.

Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması 12'nci gününde sürüyor.

Afad, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 303 personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, 9 dron, iz takip ve kadavra köpekleri kullanılıyor.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

Bölgede etkili yağmur nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

Haberler.com
