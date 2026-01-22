Haberler

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, kaybolduğu saatlerde tek başına ilerlediğini gösteriyor. Arama çalışmaları genişletildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ın (45), sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kılıç'ın sabah 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görülürken, arama alanının genişletildiği öğrenildi.

500

