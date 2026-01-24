Haberler

Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 3'üncü gününde
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor. 21 Ocak'ta kaybolan Kılıç'ın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri var. Ekipler, arama çalışmalarını eğitimli köpeklerle sürdürüyor.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ı (45) arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürüyor.

Olay, 21 Ocak'ta Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Kılıç, sabah uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Şeyhmus Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 22 Ocak'ta, bölgede AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kılıç'ın, sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Ekiplerin arama çalışmaları, 3'üncü gününde de eğitimli köpeklerle sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
