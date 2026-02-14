Haberler

Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'ta kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için AFAD, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda iz takip köpekleri ve dronlar kullanılıyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışması devam ediyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma, Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalıyla sulak alanlarda yürütülüyor.

Çalışmalarda iz takip ve kadavra köpekleri, iş makinesi ile 5 dron da kullanılıyor.

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

