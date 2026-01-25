Haberler

Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrılarak kaybolan 45 yaşındaki Nimet Kılıç için 4 gündür arama çalışmaları sürüyor. AFAD ve jandarma ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalara dron ve iz köpekleri de destek veriyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 4 gündür ekipler tarafından aranıyor.

Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışması 4. gününde sürüyor.

Afad, jandarma ve bazı kurumlardan toplam 480 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, iz ve kadavra köpekleri ile 5 dron da kullanılıyor.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

Arazinin karla kaplı olmasından arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
