Diyarbakır'da Don ve Buzlanma: Tüm Uçuşlar İptal Edildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da yoğun kar yağışı ve ardından yaşanan don olayları nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar iptal edildi. Meteoroloji, hafta içi kar yağışının yeniden etkili olacağını ve hava sıcaklıklarının -20 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle don ve buzlanma meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda yapılması planlanan tüm uçuşlar iptal edildi.

Kent genelinde gün boyu etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren yerini don ve buzlanmaya bıraktı. Hava koşullarının uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'nda bugünkü tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor" denildi.

Kar yağışı yeniden başlayacak, hava sıcaklığı -20 dereceye düşecek

Öte yandan Meteoroloji, Çarşamba gününden itibaren kar yağışının yeniden etkili olacağını, yağışın en az iki gün süreceğini bildirdi. Açıklamada, hava sıcaklıklarının hafta içi eksi 12 dereceye, hafta sonu ise eksi 20 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırmadan trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarını sürdürüyor.

