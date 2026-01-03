Haberler

Diyarbakır'daki tarihi yapılar karla kaplandı

Diyarbakır'daki tarihi yapılar karla kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde etkili olan kar yağışı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi yapıların beyaza bürünmesine neden oldu. Kentte kar kalınlığı 28 santimetreyi buldu, turistler bu eşsiz manzarayı keyifle gezdi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

Kentte 29 Aralık'ta başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışlarla kar kalınlığı, 28 santimetreye ulaştı.

Son yılların en yoğun kar yağışını alan "medeniyetler kenti Diyarbakır"ın merkez Sur ilçesindeki tarihi mekanlar beyaza büründü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi gibi tarihi ve kültürel mekanlar, kar yağışının ardından güzelliklerine güzellik kattı.

Karın etkisiyle farklı manzaraya bürünen tarihi mekanlar, dronla havadan kayıt altına alındı.

"Diyarbakır'a kar çok güzel yakışıyor"

Tur rehberi Abdullah Murat Özbozo, yaptığı açıklamada, Dubai, Münih ve İstanbul'dan misafirlerle kenti gezdiklerini söyledi.

Diyarbakır'a 4 mevsim boyunca tur yapmaya başladıklarını belirten Özbozo, kar yağışının da buna engel olmadığını ifade etti.

Diyarbakır'a gelirken çok güzel manzaralarla karşılaştıklarını anlatan Özbozo, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır Ulu Cami'yi ben de karlı görmüyordum, bu haliyle misafirlerimizi gezdireceğiz. Diyarbakır, her mevsim güzel, özellikle kar ile birlikte çok güzel. Diyarbakır'a kar çok güzel yakışıyor. Karın beyazlığı, her şeyi daha da güzelleştiriyor."

Münih'ten gelen Cavit Ünver de Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i, son olarak Diyarbakır'ı gezdiklerini söyledi.

Karlı havada kenti gezmekten dolayı çok zevk aldıklarını ifade eden Ünver, "Diyarbakır'ı kafamızda daha sıcak şekilde canlandırmıştık, ilk defa böyle görüyoruz. Diyarbakır'ı çok beğendik, tarihi yapıları bizi çok etkiledi. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz." dedi.

Adıyaman'dan oğluyla gelen Ebubekir Mutlu da ilk defa kenti gezdiğini, tarihi yapıların karla çok güzel göründüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi