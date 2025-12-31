Diyarbakır'da ambulans helikopter ve paletli ambulans hasta bebek ile 1 çocuk için seferber oldu

Diyarbakır'ın Hani ve Kulp ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklardan dolayı hasta bebek ile 1 çocuk, ambulans helikopter ve paletli ambulansla hastanelere ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün rahatsızlanan 6 aylık bebek ailesi tarafından Hani Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Burada yapılan tetkiklerde epilepsi ön tanısı konulan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Dicle Üniversitesi (DÜ) Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı.

Yoğun kar yağışından ulaşımın riskli olması nedeniyle ilçeye gönderilen ambulans helikopterle alınan bebek, DÜ Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, sevki yapılan hastanede tedavi altına alındı.

Kulp ilçesine bağlı kırsal Akçasır Mahallesi'nde de bulantı ve kusma şikayeti bulunan 1 yaşındaki çocuğun ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan mahalleye Karayolları ekipleri eşliğinde paletli ambulansla varıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, zorlu kış koşullarına rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

Asiltürk, şu ifadeleri kullandı:

"Kış koşullarının ağırlaştığı günlerde, Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle acil sağlık ekiplerimiz zor şartlar altında vatandaşlarımıza ulaşmak için büyük bir çaba göstermektedir. Gerektiğinde helikopter ambulans ile paletli ve dört çeker ambulanslar devreye alınarak hastalara erişim sağlanmaktadır. Sahada ortaya konan bu emek, sağlık çalışanlarımızın sorumluluk bilinci ve özverisinin açık bir göstergesidir. Görevini fedakarca sürdüren tüm personelimize teşekkür ediyorum."