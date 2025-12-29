Haberler

Diyarbakır'da Kar Nedeniyle Okullar Yarın Tatil Edildi

Güncelleme:
Diyarbakır Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı günü il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır Valiliği, kar yağışı, buzlanma ve don riskine karşı 30 Aralık 2025 Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da kar ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü (1 gün süreyle) il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Aynı gün, hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
