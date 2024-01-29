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Diyarbakır'da otomobil kaldırıma çıktı, 6 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp yolun alt kısmına düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra yolun alt kısmına düştü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesinde meydana geldi. S.A.  yönetimindeki 34 CRK 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yolun alt kısmına düştü. Otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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