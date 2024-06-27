Diyarbakır'da işten çıkarılan işçiler eylem yaptı

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler eylem yaptı.

Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, merkez Bağlar Belediyesi önünde çadır kurdu. İşçiler, "Baskılar bizi yıldıramaz", "Derdimiz ekmeğimiz" ve "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından DEM Parti'ye geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir ve Ergani ilçe belediyelerinde sözde gerekçeler ve keyfi kararlarla emekçilerin ekmeğiyle oynandığını söyledi.

Söz konusu belediyelerin emekçileri işten çıkarmakla yetinmediğini, iş hukukuna aykırı olarak işçilerin görev yerlerinin değiştirildiğini ve onlara mobbing uygulandığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerden bugüne Büyükşehir Belediyesinde 72, Bağlar Belediyesinde 160, Sur Belediyesinde 30, Ergani Belediyesinde 24, Kayapınar Belediyesinde 10, Yenişehir Belediyesinde 12 olmak üzere toplam 308 emekçinin iş akdi haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedilmiştir. Yaşanan bu işçi kıyımını, hak gasplarını ve emek düşmanı politikayı şiddetle kınıyoruz. Üyemiz emekçilerin haksız ve hukuksuzca işten çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz ve nefretle kınıyoruz."

Hiçbir gerekçenin çalışanların ekmeğiyle oynamayı meşrulaştırmadığını aktaran Koca, mevcut işçilerin iş akitleri feshedilerek yeni işe alımlar için zemin hazırlandığını belirtti.

İşten çıkarılan üyeleri işlerine iade edilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini anlatan Koca, "Gittiğiniz yol, yol değildir. Yol yakınken bu yanlıştan dönün. Emekçilerin onuru ve ekmeğiyle oynamayın. Bilindik bahanelerin, mesnetsiz yaklaşımların arkasına sığınmadan, haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığınız üyemiz emekçileri işe geri alın. Kıyıma son verin. Adaleti ve iş barışını yeniden tesis edin. Aksi halde duruşumuz, direnişimiz ve hukuki mücadelemiz karşısında yenileceksiniz. Tek derdi evine ekmek götürmek olan üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de çadırı ziyaret ederek işçilere destek verdi.

Belediye yetkilileri, çadırın belediye arsasına izinsiz konulduğunu, kaldırılmadığı takdirde zabıta ekipleri aracıyla kaldırılacağını aktardı.

Belediye yetkilileri ile emniyet şube müdürünün görüşmesi sonucunda çadırın eylem sonunda kaldırılması kararlaştırıldı. Eylemin ardından çadır kaldırıldı.

Çadırın yarın belediyenin karşısındaki alana kurulacağı belirtildi.