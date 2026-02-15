Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Katılımcılar, savaş suçlarına dikkat çekerek insani yardımların engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip İsrail karşıtı sloganlar attı.

Vakıf adına burada açıklama yapan Mehmet Emin Gülsever, Filistinlilerin işgalden bu yana her türlü hak ihlaline maruz kaldığını belirtti.

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıların aralıksız sürdüğünü ifade eden Gülsever, "İşgal rejimi ateşkes anlaşmasına rağmen bugüne kadar ateşkesi en az 1650 kez ihlal etmiştir. Çocuklar, kadınlar, bebekler ve siviller bombalanmaktadır. Evler, çadırlar ve hastaneler sistematik olarak yıkılmaktadır. Ateşkese rağmen siyonist rejim, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına engel olmaktadır. Bunun neticesinde bir halk açlık, kıtlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla ölüme terk edilmektedir." dedi.

Gülsever, Gazze'deki sınır kapılarının ön koşul olmaksızın açılması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Gazze'ye gıda, ilaç, barınak, çadır, konteyner evler, yakıt, su, bebek maması, besin takviyeleri ve insani yardımlar derhal ulaştırılmalıdır. İşgal rejiminin, ateşkes anlaşmasına geri dönmesi için ciddi yaptırımlara tabi tutulmalıdır. Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasını sabote etmesine ve oyalama stratejisine müsaade edilmemelidir. İşgal rejimine ambargo uygulanmalı, silahların uluslararası insancıl hukukun ihlallerinde kullanılmasına izin verilmemelidir. Siyonist işgal rejimine destek sağlayan ürünleri boykot etmeye devam ediniz. Boykotun en büyük silah olduğunu unutmayalım."

Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Putin'i küplere bindiren 'kurbağa zehri' iddiası! Jet açıklama geldi

Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu

380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevince boğuldu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

"İyilik yaparken kul hakkına giriliyor" deyip isyan etti
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay