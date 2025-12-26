Diyarbakır'da İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 16 Yaralı
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi, kazada 16 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Viranşehir karayolunda, Ardantepe mahallesi mevkiinde hareket halindeki 34 LHL 23 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık görevlisi, jandarma ekipleri ve itfaiye erleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü.
Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan karayolu ekiplerin çalışmasının ardından ulaşama açıldı.