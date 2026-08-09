Diyarbakır'da iş yeri saldırısı zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta Yenişehir'deki iş yerine düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda olayla bağlantısı olduğu iddia edilen A.U. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA