Diyarbakır'da İş Kazaları ve Sigortalar Konulu Toplantı

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesince "İş Kazaları ve Mesleki Sorumluluk Sigortaları" toplantısı gerçekleştirildi.

MMG Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde yapılan toplantıda, İş Güvenliği Uzmanı ve Sigorta Danışmanı Murat Unat, iş kazaları ve mesleki sorumluluk sigortasından faydalanabilen meslek grupları hakkında katılımcıları bilgilendirdi, soruları yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MMG Diyarbakır Şubesi Başkanı Gülhan Sönmez, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı farkındalığın artırılması amacıyla eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

İnşaat sektöründe en fazla iş kazasının yüksekten düşme olduğunu ve bunların genellikle ölümle sonuçlandığını aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Normalde yüksekten düşme inşaat sektöründe yaşanmaması gereken bir iş kazasıdır. Yüksekte çalışmanın kuralları sağlam bir iskele kurulmalı, çalışanlar mutlaka emniyet kemeri takmalı. Kurallara gerçek anlamda uyulduğu ve gerekli önlemler alındığı sürece yüksekten düşme gibi iş kazalarını tamamen engelleyebiliriz."