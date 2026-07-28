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Diyarbakır'da Aşırı Sıcaklar Tarihi Mekanları Boşalttı

Diyarbakır'da Aşırı Sıcaklar Tarihi Mekanları Boşalttı
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Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkınca tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen kentte gölgelik alanlar tercih edilirken, esnaf ve ziyaretçiler sıcakların olumsuz etkisinden yakındı.

DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 40 dereceyi geçerken, tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Diyarbakır'da, termometreler, 40 derecenin üzerini gördü. Tarihi mekanlar, kafeler ile cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte yaşayan bazı kişiler, gölgelik alanlara gitmeyi tercih etti.

'SICAKLARDAN DOLAYI HER YER SESSİZ'

Yasin Güngör (28), "Siirt'ten Diyarbakır'a tarihi yerleri görmeye geldim. Tarihi yerleri yoğun bekliyordum. Sıcaklardan dolayı tarihi yerler ve kafeler boş. Sosyal medyada gördüğümde her yer kalabalık ve tıklım tıklım. Şu an sıcaklardan dolayı her yer sessiz. Akşam buraların dolacağını düşünüyorum" dedi.

Esnaf Nedim Aba (40) ise "Sıcaklar bizi olumsuz etkiliyor. Geçen yıl Diyarbakır daha sıcaktı ve esnaf kepenk kaldırmıyordu. Bu yıl biraz daha iyi ama yine de sıcak. Sıcaklardan dolayı şehrimiz biraz boş kaldı. Tarihi mekanlar yine de gezilebilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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