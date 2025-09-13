Diyarbakır'da Girişimsel Kalp ve Damar Tedavileri Kongresi Düzenlendi

Diyarbakır'da "Girişimsel Kalp ve Damar Tedavileri Kongresi" yapıldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünce Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongreye, 58 ilden kardiyoloji uzmanları katıldı.

Kongreye katılan eski Devlet Bakanı ve DÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü kurucularından Prof. Dr. Mehmet Salih Yıldırım, yaptığı açıklamada, dünyada her şeyin çok hızlı değiştiğini, özellikle tıp alanındaki değişimin baş döndürücü olduğunu söyledi.

Hekimlerin görevinin teşhis ve tedavi açısından gelişmeleri takip etmek, bunları bireylerin hizmetine sunmak olduğunu anlatan Yıldırım, dünyada en çok görülen hastalıkların başında kalp hastalıklarının geldiğini, bu tür çalışmaların sağlık alanında tıp bilimine çok önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Artık tüm çalışmaların dijital zeminde olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün artık yapay zekayla, ultra modern cihazlarla yürütülüyor. Tıbbın geliştiği noktada öyle gelişmeler var ki hepimizi çok umutlandıracak gelişmeler bunlar. Bugün artık robotik cerrahiyi düşünüyoruz, biyoteknolojiyi konuşuyoruz. Bugün artık yapay zekayı hem tedavide hem teşhiste mükemmelliklere imza atar şeyleri konuşuyoruz. Özellikle biyoteknolojideki gelişmeler bütün insanlık için umut olabilecek değişiklikler. Yıpranmış kalp dokusunu yenilemeye yönelik çalışmalar olacak. Yapay kalp göreceğiz bu süreç içerisinde. Bunlar insan ömrünün uzamasına, insanların yaşamının konforlu olmasına katkı sağlayacak."

DÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Ertaş da Diyarbakır'ın bölgede girişimsel kardiyolojinin iyi bir noktaya geldiğini göstermek amacıyla kongrenin yapıldığını söyledi.

Kongrede 58 ilden katılan kardiyoloji uzmanlarına ve hekimlere yönelik canlı vakalar üzerinde eğitimler yapıldığını aktaran Ertaş, şunları kaydetti:

"Kardiyoloji alanında yapılan bu toplantıların bölgemiz ve kurumumuz için daha çok yapılması gerekiyor. Dünyada kalp, damar hastalıkları çok ciddi anlamda artış sağlamakta. Bugün dünyada kardiyovasküler hastalıklar birinci ölüm nedenidir. Onun için toplumu bu konuda bilinçlendirmek, yeni çıkan teknolojileri tanıtmak ve benzeri şeyleri bölgemizde ve şehrimizde yapmak büyük önem taşımaktadır."

Canlı bağlantılarla yapılan ameliyatların izlendiği kongreye, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, kardiyoloji uzmanları, hekimler ve akademisyenler katıldı.