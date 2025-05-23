Diyarbakır'da Elektronik Sigara Dolandırıcılığı: İki Tutuklama

Diyarbakır'da Elektronik Sigara Dolandırıcılığı: İki Tutuklama
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Diyarbakır'da sosyal medya platformları üzerinden boş elektronik sigara kutularını dolu olarak satmaya çalışan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma, dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin operasyon düzenledi.

DİYARBAKIR'da, sosyal medya alım-satım platformları üzerinden boş elektronik sigara kutularını dolu gibi göstererek dolandırıcılık yapan 8 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sosyal medya alım-satım platformları üzerinden boş elektronik sigara kutularını dolu gibi göstererek pazarlamada kullandıkları ve dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda S.Ç., Y.D., M.M.E., Ö.B., S.F., H.C.D., M.E.K. ve A.Ç. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise dolandırıcılık eyleminde kullanılan boş elektronik sigara kutuları, (5) cep telefonu ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. ve H.C.D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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