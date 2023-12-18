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Diyarbakır'da Edebiyat Parkı'nda Öğrencilere Ücretsiz Deneme Sınavı

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Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan Edebiyat Parkı ve Edebiyat Evi'nde öğrencilere her ay ücretsiz deneme sınavı düzenleniyor. Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, öğrencilere konforlu ve sessiz bir mekan sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan Edebiyat Parkı ve Edebiyat Evi'nde öğrencilere her ay ücretsiz deneme sınavı yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Üçkuyu Mahallesi'ndeki, edebiyat, kitap ve şiir severlere yönelik hizmet veren Edebiyat Parkı ve Edebiyat Evi'nde bulunan kütüphanede öğrencilere yönelik her ay ücretsiz deneme sınavı düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Edebiyat Evi ile amaçlarının öğrencilere konforlu ve sessiz bir mekan sağlamak olduğunu belirtti.

Belediye olarak en büyük yatırımlarından birinin de kütüphaneler olduğunu ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"İlçemizde her yaşa hitap eden kütüphanelerimiz ile amacımız öğrencilerimize ders çalışabilmeleri için konforlu ve sessiz bir mekan sağlamak. Kütüphanemizde bulunan öğrencilerimiz hem ders çalışabiliyorlar hem de düzenlediğimiz deneme sınavlarından ücretsiz faydalanabiliyorlar. Kütüphanemize olan ilginin fazla olması ve öğrencilerimizin girdikleri sınavlarda hedefledikleri üniversitelere yerleşmeleri bizleri çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA / Güncel

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