Diyarbakır'da düğün salonu önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da düğün salonu önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'da bir düğün salonu önünde davetliler arasında çıkan silahlı kavgada gelinin amcası Hasan Demir öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

DÜĞÜNDEKİ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. Davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesleri diğer davetliler arasında endişeye neden olurken, kavgada gelinin amcası Hasan Demir'le birlikte 4 kişi yaralandı.

GELİNİN AMCASI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Demir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Bazı kişiler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden tarafların arasına koşarak gelen ve elinde tabanca bulunan 1 kişi, hedef alarak birine peş peşe ateş ediyor. Kurşunların hedefi olan kişi yere yığılırken, şüpheli de kaçıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
