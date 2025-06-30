Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen R.S, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. R.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen kişi, AFAD ekiplerince sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Merkez Sur ilçesindeki Ongözlü Köprü mevkisinde bir kişinin Dicle Nehri'ne düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin nehirde yaptığı arama sonucu boğulma tehlikesi geçiren R.S, sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.S, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

R.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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