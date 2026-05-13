Diyarbakır-Dicle Nehri'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Diyarbakır'ın Hantepe Mahallesi yakınlarında Dicle Nehri kenarında piknik yapan 24 yaşındaki İ.Y., su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dicle Nehri kenarında arkadaşlarıyla piknik yapan İ.Y., su seviyesinin yükselmesi sonucu bulunduğu alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan İ.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,