Diyarbakır'da su seviyesi yükselince Dicle Nehri'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Diyarbakır'da piknik yaptığı sırada Dicle Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 24 yaşındaki İ.Y., AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hantepe Mahallesi'nde İ.Y. (24), piknik yaptığı sırada Dicle Nehri kıyısında su seviyesinin yükselmesi üzerine bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Akıntıya kapılmamak için kayalıklara çıkan İ.Y, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan İ.Y'yi bot yardımıyla kurtardı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
Yorumlar (3)

Yasemin Kılıçarslan:

Merak ettim, bu adam nereden haber aldı ki ırmağın akan suyunun tehlikeli olabileceğini bilmiyordu?

Elif Ayşe Sezen:

Bu kadar basit bir olay haberi olacak kadar haberci mi kalmadı ülkede ya. Neyse, en azından adam kurtulmuş, o önemli.

Mustafa Buğra Aksöz:

Geçen yıl ben de benzer durum yaşadım nehir kenarında. Su birden yükseliyor işte. Çok tehlikeli bu tür yerlerde dolaşmak. Ama iyi ki AFAD ekipleri hızlı müdahale etmiş. Genç adamın ailesi rahat olmuş demek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

