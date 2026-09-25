Diyarbakır'da Devegeçidi Baraj Gölü, eylülde tahliyeye rağmen su varlığını korudu

Diyarbakır'da geçen yıl kuraklık ve yoğun buharlaşma nedeniyle eylül ayında kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü, bu yıl yağışların etkisiyle eylül ayında su varlığını korudu.

Tarımsal sulama amacıyla 1972'de Devegeçidi Çayı üzerinde kurulan ve 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölü, tarım ve hayvancılığın yanı sıra göçmen kuşlar, balık türleri, su kaplumbağaları ve birçok canlı için hayat kaynağı oluyor.

Geçen yıl baraj gölünde mevsimsel yağışların az olması ve buharlaşmayla su büyük oranda çekildi. Bu yıl kış aylarında düşen kar, ardından ilkbaharda yağan yağmur sayesinde baraj gölü doldu ve taşma seviyesine geldi.

Olası taşkınlara karşı martta başlayıp hazirana kadar devam eden sürede baraj gölünden 156 milyon metreküp su tahliye edildi. Ayrıca yaklaşık 50 milyon metreküp su tarımsal sulama için kullanıldı.

Baraj gölünde tahliye ve kullanımın yanı sıra buharlaşmaya rağmen su seviyesi belirli oranda varlığını korudu.

"Su olmayınca canlılık olmaz"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine, Devegeçidi Baraj Gölü Havzası'nın tarım ve hayvancılıktaki yerinin yanı sıra "Önemli Kuş Alanı (ÖKA)" statüsüne de sahip olduğunu söyledi.

Göl havzasının yılın farklı dönemlerinde birçok kuş türüne ve farklı yaban hayvanlarına ev sahipliği yaptığını belirten Karakaş, "Geçen yıllarda yağışların az olmasından dolayı su seviyesinde ciddi düşüş yaşandı hatta diğer barajlardan su takviyesi yapılmıştı. Bu yıl su salımlarına ve sulama amaçlı kullanılmasına rağmen su seviyesi oldukça iyi durumda. Böyle olması oldukça sevindirici." dedi.

Su seviyesinin tüm canlı yaşamı için oldukça önemli olduğunu dile getiren Karakaş, bu dönemde pek çok kuş türünün Devegeçidi Baraj Gölü Havzası'nı kullandığını anlattı.

Karakaş, şunları kaydetti:

"Su olmayınca canlılık olmaz. Dolayısıyla bu alan bu anlamda son derece önemli. Pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların beslendiği, dinlendiği, yağ depoladığı önemli bir alan. Bu alan barındırdığı kuşlarla alakalı olarak geçtiğimiz yıllarda 'Önemli Kuş Alanı' ilan edilmiştir. Özellikle bu yıl kuşlar açısından son derece verimli oldu. Karabaş martı ve flamingo gibi nadir görülen türleri de bu sene Devegeçidi Baraj Gölü alanında gözlemleme şansımız oldu. Geçen yıl eylül ayında su seviyesi çok düşüktü. Bu da besinin az olması anlamına gelir. Pek çok canlı türünü olumsuz etkiledi. Geçen sene eylül ayında daha az bireyle temsil edilen grupların bu sene çok daha kalabalık olarak alanı kullandığını gözlemledik."

Kaynak: AA